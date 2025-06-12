Güneşin gizli tehlikesine karşı çocuklara kalkan olacak! Kapalı sır dikkat çekti

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneşin keyfi kadar riskleri de gündeme geldi. Özellikle çocuklar, hassas ciltleri nedeniyle güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı daha savunmasız.

Uzmanlar, çocukları güneşten korumanın sadece güneş kremiyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Uzmanlar, mekanik koruma yöntemlerinin, yani şapka, uzun kollu kıyafetler ve UV korumalı gözlüklerin, en az güneş kremi kadar kritik olduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu önlemlerin cilt kanseri riskini azalttığını doğruladı.

MEKANİK KORUMA NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Mekanik koruma, güneşin zararlı UV ışınlarını fiziksel bariyerlerle engellemeyi ifade etti.

Uzmanlar, özellikle 6 ay altındaki bebeklerde güneş kreminin yerine uzun kollu mayolar ve geniş kenarlı şapkaların tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Güneş maruziyeti, bebeklikten itibaren ciddi bir sorun. Bulutlu havalarda bile UV ışınları cilde zarar verebilir. Mekanik koruma, bu riski en aza indiriyor” dedi.

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. David Fisher, çocukluk çağında alınan UV hasarının ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini artırdığını belirtti.

Journal of Investigative Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, 18 yaşına kadar maruz kalınan kümülatif UV dozunun, melanom riskini iki katına çıkarabileceğini gösterdi. Fisher, “Güneş kremi önemli, ancak sıkı dokunmuş kıyafetler ve geniş siperlikli şapkalar, UV ışınlarının cilde ulaşmasını engellemede daha etkili” dedi.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırma, mekanik koruma yöntemlerinin, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında, güneş yanığı riskini %70 oranında azalttığını ortaya koydu.

Araştırma, koyu renkli, sıkı dokunmuş pamuklu kıyafetlerin UV ışınlarının %90’ını engelleyebileceğini gösterdi. Ayrıca, UV korumalı (UPF 50+) kıyafetlerin kullanımı, çocukların cildini güneşin zararlı etkilerinden koruyan en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıktı.

İngiltere’deki King’s College London’dan çocuk sağlığı uzmanı Dr. Sarah Jarvis, “Ebeveynler, çocuklarını güneşten korurken sadece kimyasal koruyuculara güvenmemeli. Şapkalar, UV korumalı gözlükler ve uzun kollu kıyafetler, cilt ve göz sağlığını korumada temel bir rol oynuyor” dedi. Jarvis, özellikle 1 yaşından büyük çocuklar için CE veya UV 400 sertifikalı güneş gözlüklerinin kullanımını önerdi. Bu gözlükler, UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayarak katarakt riskini azalttı.

EBEVEYNLERE PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, güneş kremi kullanımında da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. “Güneş kremi, güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanmalı ve her iki saatte bir yenilenmeli. Ancak 6 ay altındaki bebeklerde çinko oksit içeren kremler tercih edilmeli” dedi.

Uzman, sıcak havalarda sıvı alımına da özen gösterilmesi gerektiğini ekledi:

“Bebekler ve çocuklar, sıcak çarpması riskine karşı puset veya arabada uzun süre bırakılmamalı. Klimanın doğrudan altına yerleştirmek de zararlı olabilir.”

American Academy of Pediatrics’in rehberine göre, çocuklar güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkarılmamalı. Bu saatlerde gölgede kalmak veya UV korumalı tente kullanmak, cilt hasarını önlemede etkili. Ayrıca, havuz veya deniz sonrası ıslak mayoların hemen değiştirilmesi, cilt tahrişini ve enfeksiyon riskini azalttı.

UZUN VADELİ KORUMA İÇİN ERKEN ÖNLEM

Güneşin zararlı etkileri, anlık yanıklarla sınırlı değil. Uzun vadede cilt kanseri, erken yaşlanma ve göz hasarları gibi ciddi sorunlara yol açabildi.

The Lancet Oncology’de yayımlanan bir makale, çocuklukta bir kez bile su toplayan güneş yanığı yaşayan bireylerin, cilt kanseri riskinin iki kat arttığını gösterdi. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarını küçük yaşlardan itibaren güneşten koruması, gelecekteki sağlık sorunlarını önlemede kritik.

Uzmanlar, ebeveynlere şu mesajı verdi:

“Çocuklarımıza güneşten korunma alışkanlığını kazandırmak, onlara verebileceğimiz en büyük hediyelerden biri. Mekanik koruma yöntemlerini günlük rutin haline getirerek, hem bugün hem de gelecekte sağlıklarını koruyabiliriz.”

Uzmanlar, güneşin D vitamini sentezi için gerekli olduğunu kabul ederken, kontrolsüz maruziyetin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Mekanik koruma, bu riskleri en aza indirmenin en güvenli ve etkili yolu. Ebeveynler, çocuklarını güneşin zararlı ışınlarından korumak için bilimsel verilere kulak vermeli ve uzman önerilerini uygulamalı.