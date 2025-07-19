Güneşlenen kadın feci şekilde can verdi. Kimse inanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde güneşlendiği sırada bölgede temizlik yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) iş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde can verdi.

Abana ilçesinde sahilde güneşlenmek için uzanan kadın, bölgede temizlik yapan iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadın hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ölen kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı.

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Morgda yapılan parmak izi incelemesiyle hayatını kaybeden kadının 65 yaşındaki Nergiz Acar olduğu tespit edildi. Nergiz Acar'ın morgdaki otopsi işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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