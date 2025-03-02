Güneşli havayı fırsat bilenler sahile koştu

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da Mart ayının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye başladı. Bahar havasının yaşandığı kentte güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Pazar gününü yürüyüş yaparak ve Konyaaltı Sahili'nde değerlendirdi. Kimi vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile sahilde oturmayı tercih etti. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da Mart ayı olmasına rağmen havaya aldırış etmeden denize giren vatandaşlarda olduğu görüldü.

"DÖRT MEVSİM BİR ARADA"

Antrenman için Konyaaltı Sahili'ne gelen ampute yüzücü Mikail Vural Köksal, Mart ayı olmasına rağmen sahilin kalabalık olduğunu belirterek "Denizi tarif edemem, bu bizde alışkanlık oldu. Yüzmeyi seviyorum, Antalya'yı da en çok bu yüzden seviyor yüzücüler. Üstelik ben yarışçı olduğum için antrenmanlarımı burada yapıyorum. Denizin yerini hiçbir şey tutmuyor. Hava güzel, deniz daha sıcak. Dışarısı biraz esiyor ama denizden çıkmak istemiyorum. Bugün Ramazan, mart ayı kalabalık harika. Antalya kışın bir başka, yazın bir başka güzel oluyor. Antalya'da 4 mevsim bir arada var. Kar istersen şu karşı dağlar hep karlı, deniz istersen işte burası. İstediğin hayatın her türlüsünü yaşayabilirsin Antalya'da" dedi.