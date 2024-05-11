Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması: Jeomanyetik fırtına uyarısı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamalarda Güneş yüzeyindeki patlamalar nedeniyle 2005 yılından beri ilk kez yüksek bir şiddette "Jeomanyetik Fırtına" gerçekleşebileceği duyuruldu.

Açıklamalarda, "Günün ilerleyen saatlerinde şiddetli (G4) bir jeomanyetik fırtınanın gerçekleşmesi ve hafta sonu da devam etmesi kuvvetle muhtemeldir." denildi.

Etkilerinin kuzey yarım kürede görüleceği öngörülen jeomanyetik fırtınanın kesin zamanlamasının halen netleşmediği belirtildi.

Fırtınanın bugün itibariyle başlayabileceği ve "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi de açıklamada yer aldı.

ABD'nin California ve Alabama eyaletlerinde fırtınadan dolayı kutup ışıklarının görülebileceğini kaydeden bilim insanları, 2005 yılında Güneş yüzeyinde oluşan şiddetli jeomanyetik fırtınaya atıfta bulunarak, bunların nadir görüldüğüne işaret etti.

Jeomanyetik fırtınanın kaynağının Güneş'te "Bölge 3664" olarak isimlendirilen "karmaşık ve büyük bir güneş lekesi kümesi" olduğu ve dünyanın 16 katı büyüklüğünde yer kapladığı tespit edildi.

NOAA TARAFINDAN UYARI YAPILDI

Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilen NOAA’dan yapılan açıklamasında, “yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği” ve yörüngelerdeki uydularda “sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının” yaşanabileceği belirtildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı radyo alıcılarının frekanslarında ve uydu navigasyon sistemlerinde aksamalar meydana gelebileceği, saatler sürecek kesintiler oluşabileceği ya da bazı benzer aletlerin hiç çalışmayabileceği aktarıldı.

NASA, PATLAMANIN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

NASA'ya göre Güneş yüzeyindeki patlamalar; elektrik şebekeleri, radyo frekansları ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra astronotlar ve uzay araçları için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları meydana getiriyor.