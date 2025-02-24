Güneşten gelen güç kemik sağlığını etkiliyor! Uzmanlar anlatıyor

D vitamini, kemiklerin güçlü ve sağlıklı olabilmesi için kalsiyumun emilmesine yardımcı olan önemli bir vitamin. Ayrıca, vücudun fosfor ve kalsiyum seviyelerini dengelemesine yardımcı olarak, kemiklerin mineralizasyonunu sağlar. Kemiklerin güçsüzleşmesine ve çeşitli kemik hastalıklarına karşı korunmasına yardımcı olan D vitamini, aynı zamanda bağışıklık sistemi için de gerekli.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Profesörü olan Dr. Michael F. Holick D vitamininin kemik sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı:

"D vitamini, vücudun kalsiyumu doğru şekilde kullanabilmesi için hayati önem taşır. D vitamini eksikliği, osteoporoz, osteomalazi gibi hastalıklarla doğrudan ilişkilidir ve bu durumlar kemiklerin kırılgan hale gelmesine neden olabilir."

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ: KÜRESEL BİR SORUN

D vitamini eksikliği, dünya çapında yaygın bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Birçok kişi, vücutlarına yeterli miktarda D vitamini almadığının farkında bile değil.

Güneşe maruz kalmanın azalması, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve şehirleşme gibi faktörler, D vitamini eksikliğine yol açan etmenler arasında yer alır. Bu eksiklik, özellikle yaşlılarda ve kemik sağlığı sorunları yaşayan kişilerde daha belirgin hale gelir.

Amerikan Osteoporoz Derneği'ne (National Osteoporosis Foundation) göre, her yıl milyonlarca insan kemik kırıkları nedeniyle hastaneye kaldırılmaktadır ve D vitamini eksikliği, bu kırıkların daha kolay oluşmasına neden olabilir.

Uzmanlar, yeterli D vitamini almanın, osteoporoz riskini azaltabileceğini ve kemik kırılmalarını engelleyebileceğini belirtti.

Edinburgh Üniversitesi'nden bir bilim insanı olan Prof. Dr. Stuart Ralston,D vitamini eksikliğinin kemik sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle yorumladı:

"D vitamini eksikliği, yalnızca kemiklerin zayıflamasına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda kas fonksiyonlarını da bozar. Bu durum, yaşlı bireylerin düşme riskini artırır ve kırıkların iyileşme sürecini zorlaştırabilir."

D VİTAMİNİ KAYNAKLARI VE EKSİKLİK RİSKİ

Güneş ışığına maruz kalma ve besinlerden alınması. Güneşe maruz kalma, ciltte D vitamini üretimine yardımcı olurken, besinlerden elde edilen D vitamini, yağlı balıklar, yumurta sarısı, D vitamini takviyeli süt ve bazı tahıllar gibi besinlerde bulunur. Ancak, modern yaşam tarzı ve kısıtlı güneş ışığına maruz kalma, D vitamini eksikliğini artıran etmenler.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir başka uzman olan Dr. R. M. Neer, "D vitamini eksikliği, özellikle kış aylarında, güneşe yeterince maruz kalamayan bireylerde daha yaygındır. Aynı zamanda, D vitamini takviyelerinin ve D vitamini açısından zengin gıdaların yeterli tüketilmemesi de eksikliğe yol açmaktadır" diye ekledi.

D vitamini eksikliği tedavi edilebilir bir durum. Eksikliği tespit edilen bireyler, genellikle D vitamini takviyeleri ile tedavi edilir.