Güney Afrika'da 20 vekil partisinden ihraç edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Güney Afrika'da 20 vekil partisinden ihraç edildi

Güney Afrika Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın uMkhonto weSizwe (MK) Partisi, hiçbir net açıklama yapmadan20 milletvekilini ihraç ettiğini duyurdu.

Ulusal Meclis Başkanı Thoko Didiza, bir mektupta parti genel sekreteri Sihle Ngubane'den üyeliklerinin sonlandırıldığını ve artık parlamentoda görev yapamayacaklarını bildiren bir yazı aldığını üyelere bildirdi.

İşten çıkarmalar, partinin genel sekreteri Arthur Zwane'yi ikinci kez görevden almasından birkaç gün sonra gerçekleşti .

Göreve iade edilmesinin üzerinden bir aydan az bir süre geçti. Zwane, geçen ayın başlarında maliye bakanı Danisa Zulu ile birlikte görevden alınmıştı.

Zwane, Parlamento'ya atanan eski Genel Sekreter Sihle Ngubane'nin yerine geçti.

Zuma, Zwane'ye hitaben yazdığı mektupta, partiyi yanılttığı gerekçesiyle kovulduğunu bildirdi.

Ancak Zwane'nin partiyi nasıl yanılttığına ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.

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