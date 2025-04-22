Güney Afrika'da ekonomik göstergeler alarm veriyor

Güney Afrika'nın bileşik öncü ekonomik göstergesi 2025 yılı Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek ekonomideki toparlanma umutlarını zayıflattı. Ocak ayında yüzde 1 oranında yukarı yönlü revize edilen artışın ardından gelen bu düşüş, ekonominin yönüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Endeksteki bu gerileme, incelenen on zaman serisinden yedisinde yaşanan düşüşlerin etkisiyle gerçekleşti. En büyük olumsuz katkılar, onaylanan konut inşaat planlarının azalması ve yeni binek araç satışlarının altı aylık ortalama büyüme hızındaki yavaşlamadan geldi. Bu veriler, iç talepteki durgunluğun belirginleştiğine işaret ediyor.

Endekste pozitif katkı sunan iki unsur ise faiz oranı farkının genişlemesi ve Güney Afrika’nın dolar cinsinden ihracat emtia fiyat endeksindeki artış oldu. Ancak bu sınırlı olumlu gelişmeler, genel düşüşü dengelemeye yetmedi.

Uzmanlar, ekonomik kırılganlığın arttığını ve yapısal reformların gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ekonomideki güvenin yeniden inşası için istikrar sağlayacak adımların öncelikli olması gerektiği vurgulanıyor.