Güney Afrika'da hedef Kongo

Güney Afrika, 2025 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılma şansını artırmak için Salı günü Brazzaville'de Kongo ile karşılaşacak.

Güney Afrika, bu zorlu deplasman öncesinde dış sahada güçlü bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü Gqeberha’da aynı rakibe karşı aldıkları 5-0’lık galibiyetle öne çıksalar da, Brazzaville'deki maçın çok daha çetin geçmesi bekleniyor. Zorlu saha şartları ve rakip taraftarların baskısı, Güney Afrika'nın akıcı ve hücum odaklı futbolunu zorlaştırabilir.

DEPLASMAN PERFORMANSI VE KRİTİK GALİBİYETLER

Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde bugüne kadar 33 deplasman maçı oynadı ve bu maçlarda yalnızca sekiz kez mağlup oldu. Son yıllarda dış sahada zaman zaman zorlanmalarına rağmen, kritik anlarda önemli galibiyetler elde ettiler. Örneğin, son eleme grubunda Liberya'yı 2-1 yenerek 2023 finallerine katılmayı başardılar. Tarih boyunca aldıkları en unutulmaz dış saha galibiyetleri arasında 2017'de Nijerya'ya karşı kazandıkları 2-0’lık zafer de yer alıyor.