Güney Afrika'da Kasım 2024 enflasyonu yükseldi

Ulaşım maliyetlerinde, Ekim ayındaki %4.8'lik düşüşe kıyasla daha yavaş bir gerileme gözlemlendi. Kasım'da bu maliyetler %2.9 oranında düştü. Bunun temel nedeni, yakıt fiyatlarındaki düşüşün daha sınırlı kalmasıydı: Ekim'de %19.1, Kasım'da ise %13.6 oranında azalma yaşandı. Diğer yandan, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yavaşladı; bu alandaki artış %2.5 olarak kaydedildi, Ekim ayında ise %3.6 seviyesindeydi. Konut ve hizmetlerde de fiyat artışı bir önceki aya göre hafifçe gerileyerek %4.7'ye indi, Ekim'de bu oran %4.8'di.

Temel enflasyon oranı, gıda, alkolsüz içecekler, yakıt ve enerji gibi dalgalanmalara açık kalemler hariç tutulduğunda %3.7'ye gerileyerek, Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetti. Ekim ayında bu oran %3.9'du. Aylık bazda ise tüketici fiyatları, önceki dönemdeki %0.1'lik düşüşün ardından Kasım'da değişmedi.

Bu gelişmeler, enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik çabaların etkisini gösterse de, merkez bankasının hedeflerine ulaşmada daha fazla mücadele gerekeceğini ortaya koyuyor.