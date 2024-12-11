Güney Afrika'da Kasım 2024 enflasyonu yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Afrika'da Kasım 2024 enflasyonu yükseldi

Güney Afrika'nın yıllık enflasyon oranı, Kasım 2024'te %2.9'a çıkarak Ekim ayında görülen dört yılın en düşük seviyesinden (%2.8) hafif bir artış gösterdi. Bu, ardışık beş ay süren düşüşün ardından tüketici enflasyonunda görülen ilk artış oldu. Ancak oran, Güney Afrika Merkez Bankası'nın tercih ettiği %4.5'lik orta hedefinin oldukça altında kalmaya devam etti.

Ulaşım maliyetlerinde, Ekim ayındaki %4.8'lik düşüşe kıyasla daha yavaş bir gerileme gözlemlendi. Kasım'da bu maliyetler %2.9 oranında düştü. Bunun temel nedeni, yakıt fiyatlarındaki düşüşün daha sınırlı kalmasıydı: Ekim'de %19.1, Kasım'da ise %13.6 oranında azalma yaşandı. Diğer yandan, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yavaşladı; bu alandaki artış %2.5 olarak kaydedildi, Ekim ayında ise %3.6 seviyesindeydi. Konut ve hizmetlerde de fiyat artışı bir önceki aya göre hafifçe gerileyerek %4.7'ye indi, Ekim'de bu oran %4.8'di.

Temel enflasyon oranı, gıda, alkolsüz içecekler, yakıt ve enerji gibi dalgalanmalara açık kalemler hariç tutulduğunda %3.7'ye gerileyerek, Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetti. Ekim ayında bu oran %3.9'du. Aylık bazda ise tüketici fiyatları, önceki dönemdeki %0.1'lik düşüşün ardından Kasım'da değişmedi.

Bu gelişmeler, enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik çabaların etkisini gösterse de, merkez bankasının hedeflerine ulaşmada daha fazla mücadele gerekeceğini ortaya koyuyor.

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