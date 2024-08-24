Güney Afrika'da şarj savaşları başlıyor

Güney Afrika'nın en büyük şarj ağı operatörü (CPO), 2010 yılında Winstone Jordaan tarafından kurulan GridCars oldu. GridCars başlangıçta yerel pazar için bir elektrikli araç üretmeyi hedeflemişti ancak bir aracı pazara sunmanın maliyetinin astronomik olduğunu tespit ettikten sonra şarj cihazlarına yöneldi. Daha sonra şarj cihazı üretiminden uzaklaşarak büyük üreticilerin şarj cihazlarını dağıtmaya başladı.

Erken hareket eden olma avantajı, GridCars'ın kendi EV modellerine olan talebi canlandırmak için EV şarj imkanını genişletmeyi hedefleyen BMW ve Jaguar Land Rover gibi otomobil üreticileriyle ilk büyük yerel anlaşmaları güvence altına almasını sağladı.

Şirket için önemli bir dönüm noktası, EV sahiplerinin popüler ana uzun mesafe rotalarında seyahat edebilmelerini sağlamak için stratejik olarak konumlandırılmış hızlı şarj istasyonlarının faaliyete geçirilmesiydi.

Bunlar arasında Johannesburg-Cape Town, Johannesburg-Durban ve Cape Town-Garden Route arasındaki güzergahlar yer alıyordu. Son yıllarda GridCars bir tür şarj istasyonu toplayıcısına dönüştü.

Çeşitli diğer CPO'larla ortaklıklar kurarak sürücülerin çoğu halka açık şarj istasyonunun durumunu bulup görebileceği tek bir platform sağlamaya başladı.

GridCars'ın kendi istasyonlarının 175 olduğunu ve toplamın yaklaşık %64'ünü oluşturduğunu bulduk. Bunu 71 istasyonla Rubicon ve 27 istasyonla Chargify takip etti.

Rubicon ve Chargify mevcut istasyon kapasitelerine üç haneli rakamlar eklerken, GridCars yalnızca 35 ek istasyon için siparişi onayladı.

Rubicon, Güney Afrika'da Tesla enerji ürünlerinin (Powerwall ve Wall Connector dahil) resmi distribütörü olarak biliniyor.

Elektrikli araç şarj sektörüne yalnızca birkaç yıl önce girmiş olmasına rağmen, Audi ve Volvo gibi büyük otomobil üreticileriyle yaptığı ortaklıklar sayesinde pazar payını hızla büyüttü.

Şirket yakın zamanda MyBroadband'a, 2025 Şubat ayı sonuna kadar ağını 191 istasyonla daha genişletmeyi planladığını bildirdi.

Toplam şarj istasyonu sayısı 262 ila 289'a ulaşacak ve ülkenin en büyük şarj istasyonu sağlayıcısı olacak.