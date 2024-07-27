Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim baskını. 95 Libyalı gözaltına alındı

Mpumalanga Eyaleti Polis Sözcüsü Donald Mdluli, Masoyi bölgesindeki çiftlikte düzenlenen operasyonda Libya uyruklu kişilerin yakalandığını belirtti.

Mdluli, bu kişilerin askeri eğitim aldıklarından şüphelenildiğini ve göçmen yasalarını ihlal etmiş olabileceklerini ifade etti.

Gözaltına alınanların bölgede diğer suçlarla da ilişkilendirilmiş olabileceği belirtilirken, sorgulama altına alındılar.

Ayrıca, bu kişilerin nisan ayında güvenlik personeli eğitimi için öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.