Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim baskını. 95 Libyalı gözaltına alındı

Kaynak: AA
Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim baskını. 95 Libyalı gözaltına alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel bir güvenlik şirketine ait bir kampta yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle 95 Libya vatandaşı gözaltına alındı.

Mpumalanga Eyaleti Polis Sözcüsü Donald Mdluli, Masoyi bölgesindeki çiftlikte düzenlenen operasyonda Libya uyruklu kişilerin yakalandığını belirtti.

Mdluli, bu kişilerin askeri eğitim aldıklarından şüphelenildiğini ve göçmen yasalarını ihlal etmiş olabileceklerini ifade etti.

Gözaltına alınanların bölgede diğer suçlarla da ilişkilendirilmiş olabileceği belirtilirken, sorgulama altına alındılar.

Ayrıca, bu kişilerin nisan ayında güvenlik personeli eğitimi için öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

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