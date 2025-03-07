Güney Afrika’nın döviz rezervleri rekor seviyeye ulaştı

Güney Afrika’nın döviz rezervleri Şubat 2025 itibarıyla rekor kırarak 66.264 milyar dolara ulaştı. Bir önceki ayda 65.876 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervler, altın rezervleri ve uluslararası para birimlerinden oluşan varlıklardaki artış sayesinde yükseldi.

Altın rezervleri ocak ayındaki 11.315 milyar dolardan 11.545 milyar dolara yükselirken, IMF’ye bağlı Özel Çekme Hakları SDR varlıkları ise 6.185 milyar dolardan 6.229 milyar dolara çıktı. Yabancı para rezervleri de 48.376 milyar dolardan 48.490 milyar dolara ulaşarak döviz rezervlerindeki büyümeye katkıda bulundu.

Ayrıca, Güney Afrika Merkez Bankası’nın açık pozisyonlarını veya swap işlemlerini temsil eden ileri vadeli pozisyonları da artış gösterdi. Ocak ayında 0.529 milyar dolar seviyesinde olan bu kalem, şubat ayında 0.531 milyar dolara çıktı.

Ekonomistler, döviz rezervlerindeki bu artışın, ülkenin küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha dirençli hale gelmesini sağladığını belirtiyor. Güney Afrika’nın rezerv artışı, ithalat finansmanını güçlendirirken ekonomik istikrarı koruma noktasında Merkez Bankası’na ek imkanlar sunuyor.