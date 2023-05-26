Güney Kore ilk yerli roketi Nuri'yi başarıyla fırlattı

Güney Kore, sekiz uyduyu yörüngeye yerleştirecek ilk yerli roketi "Nuri"yi uzaya başarılı bir şekilde gönderdiğini duyurdu. Güney Kore'nin ilk casus uydusunu ise bu yıl içinde fırlatacağı söyleniyor.

Güney Kore ilk yerli roketi Nuri'yi başarıyla fırlattı

Güney Kore, ilk kez yerli imkanlarla geliştirilen bir roketin denemesini 2021 yılında yapmış, ancak başarısız olmuştu.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), roketle gerçek yükleri taşımadan önce 5 fırlatma testi daha yapacaklarını açıklamıştı.

Güney Kore, uzaya göndereceği "Nuri" adlı yerli üretim roketinin fırlatma görevini teknik sebepler nedeniyle birkaç gün önce ertelemek zorunda kaldı.

Yeni fırlatma başarıyla gerçekleşti
Güney Kore, sekiz uyduyu yörüngeye yerleştirecek ilk yerli roketi "Nuri"yi başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

KSLV-II olarak da bilinen 200 tonluk "Nuri" roketi, ülkenin güney sahil kasabası Goheung'daki Naro Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Uzmanlar, fırlatılan uyduların, Güney Kore'nin yörüngeye askeri casus uyduları yerleştirmek ve uzun menzilli füzeler geliştirmek için teknoloji ve pratik bilgi biriktirmesine yardımcı olacağını söyledi.

Halihazırda Kuzey Kore tesislerini izlemek için ABD casus uydularını kullanan Güney Kore'nin ilk casus uydusunu, bu yıl içinde fırlatması bekleniyor.

d-001.png

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi Spor
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması Ekonomi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun Ekonomi
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular Magazin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı Ekonomi
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber Güncel
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri Sağlık
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri