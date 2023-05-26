Güney Kore ilk yerli roketi Nuri'yi başarıyla fırlattı

Güney Kore, ilk kez yerli imkanlarla geliştirilen bir roketin denemesini 2021 yılında yapmış, ancak başarısız olmuştu.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), roketle gerçek yükleri taşımadan önce 5 fırlatma testi daha yapacaklarını açıklamıştı.

Güney Kore, uzaya göndereceği "Nuri" adlı yerli üretim roketinin fırlatma görevini teknik sebepler nedeniyle birkaç gün önce ertelemek zorunda kaldı.

Yeni fırlatma başarıyla gerçekleşti

Güney Kore, sekiz uyduyu yörüngeye yerleştirecek ilk yerli roketi "Nuri"yi başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

KSLV-II olarak da bilinen 200 tonluk "Nuri" roketi, ülkenin güney sahil kasabası Goheung'daki Naro Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uzmanlar, fırlatılan uyduların, Güney Kore'nin yörüngeye askeri casus uyduları yerleştirmek ve uzun menzilli füzeler geliştirmek için teknoloji ve pratik bilgi biriktirmesine yardımcı olacağını söyledi.

Halihazırda Kuzey Kore tesislerini izlemek için ABD casus uydularını kullanan Güney Kore'nin ilk casus uydusunu, bu yıl içinde fırlatması bekleniyor.

(Kaynak: AA)