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Ülke 'Dikkat uydu düşebilir' mesajıyla uyandı. Telefonlara art arda bildirim geldi

Güney Kore’de telefonlara gönderilen mesajda kullanılmayan NASA uydusunun bazı parçalarının Kore yarımadasına düşebileceğini kaydedildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:54
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Güney Kore'de telefonlara dikkat uydu düşebilir mesajları geldi

Ülke 'Dikkat uydu düşebilir' mesajıyla uyandı. Telefonlara art arda bildirim geldi
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Güney Kore'de deprem ya da korona virüs salgınıyla ilgili cep telefonlarına uyarı gelmesine alışkın olan halk, farklı bir uyarıya uyandı.

Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı bugün gönderdiği mesajda, kullanılmayan NASA uydusunun bazı parçalarının Kore yarımadasına düşebileceğini kaydetti.

Sabah saatlerinde yollanan bildirimde "Lütfen bu saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olun" ifadesi yer aldı.

UYDU YARIMADA ÜZERİNDEN GEÇTİ, DÜŞMEDİ

Bakanlık daha sonra uydunun yarımada üzerinden geçip gittiğini duyurdu. NASA'nın uydusunun atmosfere girerken yanıp yanmadığı ya da bir yere düşüp düşmediğine dair bir açıklama yapılmadı. Ülkede uydu kaynaklı herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.

Independent Türkçe'de yer alan haberde yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki cihaz, 1984'teki Earth Radiation Budget Experiment (Dünya Radyasyon Bütçesi Deneyi) kapsamında fırlatılan üç uydudan biri.

Earth Radiation Budget Satellite (Dünya Radyasyon Bütçesi Uydusu) adlı uyduda Dünya'nın enerji bütçesini ölçmeye ve stratosferi analiz etmeye yarayan aletler var. İki yıl sürmesi beklenen görev, 2005'te son bulmuş ve uydular uzay çöpü haline gelmişti.

NASA AÇIKLAMIŞTI

NASA, uydunun büyük kısmının atmosfere girerken yanacağının tahmin edildiğini bildirdi. Buna rağmen bazı parçaların gezegene düşebileceği ancak herhangi birinin zarar görme riskinin 9 bin 400'de bir olduğunu duyurmuştu.

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