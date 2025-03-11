Günlerdir aranıyordu! Konya’da bir inşaatın bodrumunda ölü bulundu

Kaynak: İHA
Günlerdir aranıyordu! Konya’da bir inşaatın bodrumunda ölü bulundu

Konya'da 4 gündür evine gitmeyen ve ailesi tarafından aranan 19 yaşındaki Oktay Doğan bir inşaatın bodrumunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gündür evine gitmeyen Oktay Doğan (19), ailesi tarafından aranmaya başladı.

Aile üyelerinden bir kişi sokak üzerinde bulunan inşaatın bodrumuna bakması üzerine Oktay Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, Doğan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından ölüm nedenin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, Oktay Doğan'ın olayın yaşandığı inşaatın bodrumunda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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