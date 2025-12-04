1920 İtilaf devletleri, İstanbul’u işgal etti.

1921 Sovyetler Birliği, Ankara Hükümetini resmen tanıdı, Moskova Antlaşması imzalandı.

1940 Nobel Ödülü’nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf, 82 yaşında öldü.

1956 Keman sanatçısı Suna Kan, İtalya’da ödül aldı. Gazeteler, “Paganini sağ olsaydı, Suna

Kan’ı alnından öperdi.” diye yazdı.

1964 TBMM’de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs’a müdahale yetkisi verildi.

1971 Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Sivas’a bağlı Gemerek’te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandı.

1972Cumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, YusufAslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.

1978 İtalya’da eski başbakanlardan Aldo Moro, terör örgütü Kızıl Tugaylarca kaçırıldı.

1994 TBMM tarafından dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan beşi DEP’li altı milletvekili, TCK’nin 125’inci Maddesi’ne muhalefet ettikleri gerekçesiyle DGM’ye sevk edildi. Vatana ihanetle suçlanan milletvekilleri, 17 Mart’ta tutuklanarak cezaevine konuldu.

1999 Kosova’daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekatı başlatıldı.

2004 Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Karadon Maden Ocağı’ndaki grizu patlamasında 8 Çinli işçiden 5’i öldü, 3’ü yaralandı.

2012 Afganistan’da NATO’ya bağlı Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde Kabil Bölge Komutanlığında görevli Türk askerlerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 12 asker şehit oldu.

2017 Türkiye, Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapılan uygulamanın, Viyana Sözleşmelerinin ihlali olduğunu belirterek, konuyu notayla Birleşmiş Milletler'e taşıdı.

2017 Halep kentinin Etarib ilçesinde bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldırısında 58

kişi hayatını kaybetti.

2018 Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, “terör örgütü yöneticisi olmak”

suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2020 İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu