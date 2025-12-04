Sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yapan güzel oyuncu Gupse Özay yıllar öncesine giderek lise yıllarından bir fotoğraf paylaştı. Özay'ın fotoğrafına takipçilerinden "Doğal güzellik", "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.

2020 yılında kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile dünyaevine giren Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya’yı kucaklarına alıp anne baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Ünlü oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürerek lise dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı.

'HEY GİDİ KÜÇÜK GUPSE'

Ünlü oyuncu paylaşımına, "Hey gidi.. Küçük Gupse. 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma "Doğal güzellik" yorumları yağdı.

'ARTIK BAKMIYORUM'

Barış Arduç ile 5 yıldır evli olan Gupse Özay katıldığı programda eşinin kaslarıyla ilgili “Her sabah kocama bak be, maşallah diyordur” yorumuna karşı "Bir ara diyordum, artık demiyorum. Hani deniz manzaralı evde bakmazsın ya artık denize. Onun gibi bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

'KARIM NE DİYORSA DOĞRU'

Önceki gün görüntülenen Barış Arduç’a Gupse Özay'ın kendisi hakkındaki sözleri hatırlatıldı. Arduç, “Ne diyorsa doğru demiştir benim karım. Vardır bir bildiği” dedi.