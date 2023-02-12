Gürcistan'da deprem

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan açıklamada, Gürcistan'da yerel saatle 12.07'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Gürcistan'ın Guria bölgesindeki Ozurgeti ilçesi olduğu belirtildi.

Ayrıca, Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi Müdürü Tea Godoladze sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı bölgede 3,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremlerin ardından can kaybına veya hasar oluştuğuna dair bilgi verilmedi.