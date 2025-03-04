Gürcistan’daki tarihi camii yandı

Kaynak: İHA

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Satsikhuri köyünde tarihi Satsikhuri Camii’nde yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangında cami kullanılamaz hale geldi.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Khulo şehrinin Satsikhuri köyünde, 3 Mart akşamı çıkan yangında 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarına ait Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi cami kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına yerel ekipler ve vatandaşlar müdahale ederken alevlerin hızla yayıldığı cami tamamen yandı.

Gürcistan'ın kültürel miras listesinde yer alan Satsikhuri Camii, ilk olarak Paksadzeebi köyünde inşa edildi. Zamanla yıkılan ve farklı köylere taşınan cami 1828 yılında Laz ustalar tarafından Didachara köyünde yeniden inşa edildi, 2002 yılına kadar varlığını sürdürdü. Cami daha sonra Satsikhuri köyüne taşındı. Satsikhuri Camii, 2006 yılından itibaren kültürel miras olarak kabul edildi.

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