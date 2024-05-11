Gürcistan’dan Avrupa Birliği açıklaması

Kobakhidze, Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te "Avrupa Günü" nedeniyle gerçekleşen törende konuştu.

Gürcistan’ın, AB ile devam eden entegrasyon süreci ile ilgili konuşan Kobakhidze, "Elbette yolumuz, sadece Avrupa Birliği'nden geçiyor ve dış politikada ana önceliğimiz, Avrupa Birliği'ne üyeliktir." dedi.

Kobakhidze, Gürcistan'ın, AB'nin değerlerinin daha da kuvvetlendirilmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Elbette Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olması için her şey yapılıyor." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın, AB'ye aday ülkeler arasında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonomik kalkınma gibi konularda lider konumunda olduğunu vurgulayan Kobakhidze, "Yakın gelecekte, en geç 2030'da, Gürcistan'ın kesinlikle Avrupa Birliği'ne üye olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yeniden bağımsız olan Gürcistan, 1991-1992 döneminde Avrupa ülkeleri ile ilişkileri tekrar kurmaya başladı.

AB ile Gürcistan arasında 1996'da Lüksemburg'da Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, 1999'da yürürlüğe girdi. AB, 2017 yılında Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi hakkı tanıdı.

Gürcistan, 2022'de AB'ye hızlı katılım başvurusu yaptı. AB, Gürcistan'a 2023'te "adaylık" statüsü verdi.