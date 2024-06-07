Gürültü nedeni ile tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sularında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde bir apartmanda gerçekleşti. Aktarılanlara göre ağabeyi ile aynı apartmanın değişik dairelerinde yaşayan 35 yaşındaki Erhan İ., üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yapmamasını söyledi.

Bunun üzerine 40 yaşındaki ağabey Ahmet İ. ile kardeşi büyük bir tartışmaya tutuştu. Ahmet İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş açtı

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kotrolde Erhan İ'nin yaşamını kaybettiği belirlendi.