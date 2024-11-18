Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir işyerinde geçe gürültü yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine giden polisler ile şahıslar arasında arbede yaşandı.

Olay, 8 Kasım saat 00.30 sıralarında Gerişburnu Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre geç saatlere kadar açık olan iş yeri, çalışmaları sırasında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışanları uyardı. Uyarıyı dikkate almayan çalışanlarla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar

Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar

Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar

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