Hac kayıtları için son tarih uzatıldı! Erbaş duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 21 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Erbaş, NSosyal'de yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.

