Hac kayıtları için son tarih uzatıldı! Erbaş duyurdu

2026 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 9, 2025
Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler.