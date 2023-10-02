Hadise dünyaca ünlü şarkıcıyla Paris'te buluştu. Dakikalarca sohbet ettiler

Birçok ünlü isim, 25 Eylül Pazartesi başlayan Paris Moda Haftası'nı izlemeye gitti. Bu isimlerden biri olan Hadise de defileyi izlemeye giderken pembe renkli bir elbise giymeyi tercih etti.

Ünlü şarkıcı Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı.

DAKİKALARCA SOHBET ETTİ

Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE HADİSE BİR ARADA

Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün de arkadaşı Hadise ile beraber Paris Moda Haftası'na katıldı. İkili organizasyonda yan yana yer alırken, dünyaca ünlü şarkıcı Balqees ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.