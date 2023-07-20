Hafif ticari araca giren yılanı itfaiye çıkardı

Ağrı merkez Fatih Mahallesinde oturan Mehmet Kızıl, 09 AV 149 plakalı hafif ticari aracıyla ailesini Yukarı Yoldüzü köyüne pikniğe götürdü. Günün sonunda piknikten dönen Kızıl, aracın içerisinde yılan olduğunu fark etti.

Hafif ticari aracın içinde kaybolan yılanı çıkaramayan Kızıl, Ağrı Belediyesi itfaiye müdürlüğünden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, bir görünüp bir kaybolan yılanı çıkarmak için uzun süre uğraştı. Görevliler, kıskaçla yakaladıkları yıları araçtan çıkararak, pet şişeye koydu. Görevliler, yılanı tekrar doğaya saldı.

Yılanın piknikte serdikleri kilimin içinden çıktığını söyleyen sürücü Mehmet Kızıl’ın oğlu Volkan Kızıl, "Biz Yukarı Yoldüzü köyüne pikniğe gitmiştik. Eve döndüğümüzde piknikte yere serdiğimiz kilimi almak isteyince içindeki yılan aracın içine kaçtı.

Kendimiz çıkarmayınca itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri de gelip uzun uğraş sonucu yılanı çıkarıp doğal ortamına bıraktı.

Yılan küçük bir yılandı ama bize zehirli olduğunu söylediler. Türünün ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.