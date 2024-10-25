Hafriyat kamyonu ortalığı birbirine katıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hafriyat kamyonu ortalığı birbirine katıp kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de, mahalle arasına kaçak hafriyat döktükten sonra kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı. Yakalanmamak için dorseyi kapatmadan ilerleyen sürücü, direk ve yönlendirme levhalarını yıktı. Sürüklenen direkler iki araca hasar verirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu boş araziye yanaşarak dorsesini kaldırıp kaçak döküm yaptı. Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, yakalanmamak için acele edince dorsesini kapatmadan yola devam etti. Açık dorse, direkler ve yönlendirme levhalarını da yerinden sökerek sürükledi.

Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen direkler yol kenarında park halindeki araçlara zarar verdi. Seslere uyanan mahalle sakinleri yaşanılanlar karşısında şoke olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olayı gerçekleştiren hafriyat kamyonu sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Mahalle sakinleri polise şikayetçi olurken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"DÖKÜM SAHASINA GÖTÜRMESİ GEREKEN ÜRÜNLERİ GELİP BURAYA DÖKÜYOR"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Maşallah Ozan, "Çarşamba günü ayın 23'ünde olay gerçekleşti. Bir kişi gelip buraya döküm yapıyor damperini indirmeden yola devam ediyor. Bizim araçlarımıza zarar verdi. Biz polise gerekli bilgileri verdik. Döküm aldığı şirkete kadar ulaştım ve bilgileri emniyete verdim. Döküm sahasına götürmesi gereken ürünleri gelip buraya döküyor. Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim hem kamu malına hem de vatandaşın malına zarar verdi. Alkollü olduğunu sanmıyorum biz kovaladık aşağıda direkleri araçtan çıkartmaya çalışıyordu bizi görünce kaçtı yine" ifadelerini kullandı.

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"CAMDAN BAKTIĞIMDA DİREK VE KABLOLARIN SALLANDIĞINI GÖRDÜM"

Mehmet Ozan ise "Ben bir ses duydum birinin düştüğünü sandım ilk başta. Ben bağırdım adam durmadan gitti. Biz polisi aradık ama kendisi kaçtı. Buraya döküm yapmış normal döküm değil kimyasal dökmüş gibi. Bu şekilde olmaz bu çocuklar hep burada oynuyor" şeklinde konuştu.

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