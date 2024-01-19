Hainlerin inleri başlarına yıkıldı. İşte saniye saniye operasyon anı

Milli Savunma Bakanlığı operasyon videosu paylaştı. MSB, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li, Irak’ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından operasyon görüntüleri paylaşıldı.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

9 ŞEHİT VERDİK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Operasyonu’dan 9 asker şehit oldu. Bakanlık tarafında yapılan açıklamada, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu.

Şehit haberlerinin ardından MİT 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.