Haiti uluslararası yardım bekliyor

Editör: Erhan Songür

Haiti Dışişleri Bakanı, çarşamba günü hükümetin uluslararası topluma yaptığı çağrıyı, başkentte ve geniş bölgelerinde terör estiren silahlı çetelerin kıskacının kırılmasına yardım etmesi için yoğunlaştırdı.

VOA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus 15 ülkeden oluşan BM Güvenlik Konseyi'nde "Haiti tehlikede ve bu krizi atlatmak için acilen Birleşmiş Milletler ailesinin yardımına ihtiyacı var" dedi.

1000 KİŞİYE 1,2 POLİS DÜŞÜYOR

Haiti'de en az yedi büyük çete koalisyonu ve bunlarla bağlantılı 200 kadar grup olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin polis gücünün yetersizliği ve çetelerin daha da güçlenmesine sebep oluyor. BM, her 1000 Haitili için 1,2 polis oranı olduğunu belirtti.