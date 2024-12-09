Haiti'de büyücü avı çığırından çıktı: En az 110 kişi katledildi

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince yakınlarındaki Cité Soleil adlı gecekondu bölgesinde, geçtiğimiz günlerde dehşet verici bir katliam yaşandı. İnsan Hakları Savunma Ağı (RNDDH) raporlarına göre, çete lideri Monel "Mikano" Felix’in emriyle, 60 yaş üstü en az 110 kişi, büyücülük suçlamasıyla öldürüldü. Çete üyelerinin, yaşlıları bıçak ve pala ile katlettiği belirtiliyor. Katliamın nedeni, Felix’in oğlunun gizemli bir hastalık sonucu hayatını kaybetmesi ve bunun büyücülükle ilişkilendirilmesi.

VOODOO İNANCININ ROLÜ

Olayların başlamasında Voodoo inancının etkisi büyük oldu. Çete lideri, oğlunun hastalığı için bir Voodoo rahibine danıştı. Rahip, büyücülüğün sorumlusu olarak yaşlıları işaret edince, Felix yaşlılara karşı ölüm emri verdi. Voodoo, Batı Afrika kökenli bir inanç sistemi olup Haiti’de resmî dinler arasında yer alıyor. Ancak bu tür olaylar, inanç sistemlerinin kötüye kullanılabileceğini gösteriyor.

CİTÉ SOLEİL: ŞİDDETİN MERKEZİ

Cité Soleil, Haiti’nin en yoksul ve tehlikeli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Çetelerin hâkimiyetindeki bölgede, iletişim olanakları sınırlı ve halkın dış dünyayla bağlantı kurması oldukça zor. Çete lideri Felix, Dominik Cumhuriyeti’ne giriş yasağı bulunan bir suçlu olarak dikkat çekiyor. Çeteler, sadece bölgede şiddeti artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Haiti’nin genel güvenlik durumunu da tehlikeye atıyor.

Haiti’de Çete Şiddeti Artıyor

Karayipler’deki Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşan Haiti, Amerika kıtasının en yoksul ülkesi. Uzun yıllardır süregelen çete şiddeti, ülkenin başkentinde kontrolü ele geçirmiş durumda. Haiti’ye uluslararası destekle gönderilen polis ekipleri ise bu şiddeti bastırmakta yetersiz kalıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, Port-au-Prince’te ABD’ye ait yolcu uçaklarının vurulması, durumun ne denli kritik olduğunu gösterdi.

Haiti’nin büyücülük iddiaları üzerinden yaşanan bu trajedisi, uluslararası toplumu bir kez daha harekete geçmeye çağırıyor. Şiddet ve yoksulluğun gölgesinde kalan Haiti halkı, sürdürülebilir bir çözüm bekliyor.