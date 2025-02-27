Haiti'de çete saldırısı! 2 asker ve en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Haiti'de çete saldırısı! 2 asker ve en az 10 kişi hayatını kaybetti

Haiti'de bir çetenin düzenlediği silahlı saldırıda 2 asker ile en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haiti'de bir çetenin düzenlediği silahlı saldırıda 2 asker ile en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, silahlı çete üyeleri, başkent Port-au-Prince'ya bağlı Delmas 30 bölgesine baskın yaptı.

Saldırıda 2 askerin yanı sıra en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde evlerin ateşe verildiği ve birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı görülüyor.

Saldırılardan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier başında olduğu çete sorumlu tutuldu.

Ulusal Polis, SWAT birimleri ve Geçici Çete Karşıtı (UTAG) tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise 5 çete üyesi öldürüldü.

Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime, yaptığı açıklamada, ülkede güvenlik ve ekonomik düzelme olmadan seçimlerin yapılma olanağının bulunmadığını belirtti.

Güvenliği tesis etme taahhütlerinin olduğunu vurgulayan Fils-Aime, "Çetelere karşı savaş halindeyiz. Bu savaş çok fazla kaynak gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin doğruladığı bilgilere göre, 2024'te Haiti'de suç çetelerinin eylemleri sonucu en az 5 bin 601 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'deki güvenlik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Afrika liderliğindeki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'na katılmak üzere toplamda 900 Kenyalı polis ülkeye ulaşmıştı.

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