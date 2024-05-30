Hakan Kara 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu. Yıllar sonra bir ilk yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Hakan Kara 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu. Yıllar sonra bir ilk yaşandı

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" diyerek yeni gelişmeyi duyurdu.

TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Dün itibarıyla net rezervler pozitife geçti. Hayırlı olsun" diyerek bu olumlu gelişmeyi paylaştı.

Toplam rezervlerin 144 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Bu artışın, ülkenin dış şoklara karşı direncini artırması ve yabancı sermaye girişini desteklemesi bekleniyor.

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MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından düzenlenen "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" panelinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB rezervlerinin yakında swap hariç pozitif seviyeye ulaşacağını belirtti. Şimşek, "Çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB rezervleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Büyük olasılıkla yakında, tüm swaplar hariç pozitif rezerv noktasına ulaşacağız. Çok yakınız. Genellikle açıklanmayan rakamları paylaşmıyorum, ancak rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündeminden çıkacak. Ancak, yolculuğumuzun henüz başındayız, bunu da vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin risk priminde ciddi bir azalma var ve piyasa güveni açısından bu durum net bir yansıma oluşturuyor" dedi.

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MERKEZ'İN SON FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından politika faizi kararını açıkladı.

FAİZ DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası, mayıs ayı toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

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