Hakan Sabancı, Hande Erçel'in peşini bırakmıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Sabancı, Hande Erçel'in peşini bırakmıyor

Büyük aşk yaşayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel bir an olsun ayrılmıyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen AmFAR galasında objektiflerin karşısına geçti. Nicolas Jebran imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran 30 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle herkesten tam not aldı.

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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile Portekiz’de tatil yaparak ‘Sabancı Ailesi’ne gireceğinin sinyallerini vermişti.

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Geçtiğimiz yıl da aynı firmanın davetlisi olarak Cannes’e giden çift, magazin gündeminde tartışmalara yol açmıştı. Kırmızı halıda poz veren sevgilisi Hande Erçel’in yanında poz vermeye çekinen Hakan Sabancı bu hareketiyle çok konuşulmuştu.

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Hakan Sabancı bu yıl ters köşe yaparak oyuncu sevgilisiyle aşk dolu pozlarını sosyal medyasından paylaştı.

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Fotoğrafların Instagram’da yayınlanmasının üzerine kullanıcılar da ikiliyi eleştiri yağmuruna tuttu. “Hakan Sabancı işe gitmiyor mu acaba” diyen bazı takipçiler “Gezmelere doymadılar” yorumları yapmaktan kendini alamadı.

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