Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik kutlama! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının ilgi odağı oldu.

Erçel, Barış Arduç ile birlikte "Reminder" dizisinin başrolünde yer alacak olsa da, set öncesi sevgilisiyle birlikte dünyayı keşfetmeye devam ediyor.

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde 31 yaşına basarken, Sabancı ile birlikte çıktığı tatillerin ardı arkası kesilmedi. Paris, Finlandiya, İtalya, Yunanistan, Japonya gibi birçok ülkeyi gezen çift, Mısır’daki tatil ile yeni bir ülke daha keşfetmiş oldu. Şu ana kadar 20 aydır birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, toplamda 17 ülkeyi gezdi.

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

31 yaşına giren Hande Erçel, doğum gününü Hakan Sabancı ile baş başa yemek yiyerek kutladı

. Sabancı, bu özel anları sosyal medya hesabında paylaştı ve romantik kutlama büyük ilgi gördü. Erçel’in doğum günü fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaşan Hakan Sabancı, sevgilisine olan duygularını adeta gözler önüne serdi.

HANDE ERÇEL NASIL ÜNLÜ OLDU

Hande Erçel'in kariyerindeki dönüm noktalarından biri, 2015 yılında Kanal D'de yayımlanan "Güneşin Kızları" dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz karakteri oldu. Bu dizi, Erçel'e geniş bir hayran kitlesi kazandırdı ve oyunculuk kariyerinde önemli bir sıçrama yapmasını sağladı. Erçel, dizide Emre Kınay, Evrim Alasya ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü isimlerle birlikte yer aldı.

Hande Erçel, 2012 yılında katıldığı Miss Civilization of the World yarışmasında ikinci olarak uluslararası bir başarı elde etti ve bu başarı, onun model olarak tanınmasında önemli bir rol oynadı.