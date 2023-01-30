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Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 22:00
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Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ilçede yaşayan C.Ç'nin evinde arama yapıldı.

Aramada, Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 60 fişek, 6 şarjör ve 4 mermi çekirdeği, mauser tüfek namlusu ile 7,9 milimetre çapında 156 fişek ele geçirildi. (AA)

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