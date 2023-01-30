﻿Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ilçede yaşayan C.Ç'nin evinde arama yapıldı.
Aramada, Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 60 fişek, 6 şarjör ve 4 mermi çekirdeği, mauser tüfek namlusu ile 7,9 milimetre çapında 156 fişek ele geçirildi. (AA)
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