Hakkari'de jandarma 704 okul servisi aracı denetledi

Hakkari'de jandarma tarafından kent genelinde 704 okul servisi denetlendi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ”Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, taşımalı eğitim çerçevesinde faaliyet gösteren okul servis araçları 06-07-10 Kasım 2023 tarihleri arasında denetlendi. Bu denetimler sonucunda 704 okul servis aracı denetlenmiş olup; 13 servis aracı trafikten men edilmiş ve 72 okul servis aracına idari para cezası uygulanmıştır. Çocuklarımızın güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlere aralıksız olarak devam edilecekti” denildi.