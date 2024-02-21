Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Hakkari’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı noktada toplam 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden gelen açıklamada , İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-83 Operasyonu çerçevesinde arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Jandarmaların titiz çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesi kırsalında 3 ayrı noktada çuvallar içerisinde; 36 kilo 484 gram metamfetamin, 10 kilo 852 gram eroin ve 62 kilo 168 gram skunk uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini açıkladı.

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