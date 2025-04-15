Hakkari’de yoğun kar yağışı ve tipi! Araçlar yolda mahsur kaldı

Kaynak: İHA
Hakkari’de yoğun kar yağışı ve tipi! Araçlar yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Esendere yolunda akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

İlçeye yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyü yakınlarında aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi beklenirken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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