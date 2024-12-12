Hakkari'nin Cennet ve Cehennem Vadisi kar altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari'nin Cennet ve Cehennem Vadisi kar altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 4 mevsimi yaşayan Cennet ve Cehennem Vadisi tamamen karla kapandı.

Yaz-kış doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Cennet ve Cehennem Vadisi, doğaseverlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Yılın 12 ayı boyunca 4 mevsimi yaşayan Cennet ve Cehennem Vadisi, 20 bin yıllık buzullarıyla da dikkat çekiyor.

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Kış mevsiminin gelmesiyle Cennet ve Cehennem Vadisi tamamen karla kaplanırken, içinde geçen dereler ise tamamen buz tuttu. Bölgede doğa yürüyüşü yapan doğasever Ahmet Güldal, yaşanan kış güzellikleri fotoğrafladı.

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Her hafta olduğu gibi doğa yürüyüşlerine devam ettiğini belirten Ahmet Güldal, "Bu hafta rotamız Hakkari ve Yüksekova arasında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi oldu. 4 mevsimi yaşayan vadi, kışın gelmesiyle tamamen karla kaplanırken, içinden geçen dereler ise buz tuttu. Ben o güzellikleri tek tek kayıt altına aldım. Burası her şekliyle insanı cezp ediyor" dedi.

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