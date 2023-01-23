23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nca, 'Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine' ilişkin haber ve paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 00:31
Takip Et

Hakkında soruşturma açılmayan Tevfik Göksu için İçişleri Bakanlığı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması
+
Aa
-

İçişleri Bakanlığı, “Nitekim, basında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 02/01/2023 tarihinde işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliğine gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, 2019 sonrasında; AKP’li belediyeler hakkında 225 soruşturma izni verilirken, 361 soruşturma izni verilmediğini, CHP’li belediyeler hakkında 236 soruşturma izni verilirken, 359 soruşturma izni verilmediğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan; Bakanlığımızca ‘Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine’ ilişkin haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri yetkili mercinin iznine bağlıdır.

Bu Kanun kapsamında, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye İçişleri Bakanı yetkilidir.

Bakanlığımıza, başta adli merciler olmak üzere, CİMER, e-posta, dilekçe ve benzeri yollardan belediye başkanları ile ilgili gelen ihbar ve şikayetler üzerine uygulanan işlem süreçlerini kısaca özetlemek gerekir ise;

"MÜFETTİŞ SORUŞTURMASI KANAATİNE VARILIR İSE..."

Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler genel olarak mahallinde detaylı bir şekilde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderilmektedir.

Valilikçe konusuna göre uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru konusu incelenmekte, konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve bunun müfettiş tarafından soruşturulması gerektiği kanaatine varılır ise, Valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır. 

Yapılan ön araştırma veya müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanun’un 4’üncü maddesinde açıklandığı üzere, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde veya suç unsuruna rastlanmaz ise işleme konulmama kararı verilmektedir.

Bununla birlikte, yapılan ön inceleme neticesinde, suç unsuruna rastlanması halinde soruşturma izni verilmesine, rastlanmaması halinde ise soruşturma izni verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki, Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

İŞLEME KONULMAMA KARARI

Nitekim, basında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 02/01/2023 tarihinde işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliğine gönderilmiştir.

2019 sonrası döneme ilişkin; AK Partiye mensup belediyeler hakkında, 225 soruşturma izni verilmesi, 361 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmişken, CHP’ye mensup belediyeler hakkında, 236 soruşturma izni verilmesi, 359 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiştir.

İTİRAZLAR YARGI MERCİİNE YAPILMALI

Ayrıca son günlerde bazı basın yayın organlarında sadece İBB Başkanı hakkında soruşturma izni verildiği, Esenler Belediye Başkanı hakkında ise soruşturma izni verilmediği şeklinde kasıtlı haberler yapılmaktadır.

Aksine aynı dönemde valilik veya müfettiş görüşü üzerine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında 5 dosyada işleme konulmama kararı verilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında toplam 13 dosyada işleme konulmama kararı verilmiştir.

Mevzuatta açıkça yer alan işlem süreçleri işletilerek tesis edilen kararlara ilişkin itirazın basın ya da sosyal medyaya değil, hukukun gereği olarak yetkili idari yargı merciine yapılmasının daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir.” (t24)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

SÖZLEŞME YAPTI ?
23.01.2023 00:57
TEKFİK GÖKSU BİNANIN ALT KATINI KİRA SÖZLEŞMESİNİ KIM ADINA HANGI KURUM ADINA  
 
RESMI BELGELİ TEFIK GÖKSU ACIKLAMA NEDEN YAPMIYOR?
23.01.2023 00:53
TEFİK GÖKSU BİNAN ALT KATINI NEDEN BÖREKÇİYE KIRALADI? KİRASINI KİM ALIYOR ? ALINAN KIRA NEREYE HARCANIYOR? KIM ADINA KİRALANDI?  
 
Adalet
23.01.2023 00:44
Hiç merak etmeyin hepsi tek tek sorulacak  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
4
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
5
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
6
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
7
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.