Halaylı hırsızlık

Siverek Bağlar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan ilginç hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerle hem izleyenleri güldürdü hem de şaşırttı.

Siverek'te 2 genç, bir iş yerinin önünde bulunan paleti çalmak için yoğun çaba sarf etti. Dikkat çekmemek için paletin önünde halay çeken, ilginç hareketler yapan gençlerin o anları bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, gençlerin paleti almak için yolda yürüyen araçlardan kaçındıkları dikkat çekiyor. Geçen arabaların dikkatini çekmemek için önce halay çekmeye, ardından oturarak çeşitli hareketler yapmaya çalışan gençler, uzun bir bekleyişin ardından uygun anı yakalıyor.

Yoldan geçen araçların olmadığı bir anı değerlendiren gençler, paleti kaparak hızla yolun karşısına geçerek gözden kayboluyor.