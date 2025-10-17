Haber Spikeri Gözde Şeker Halk TV'deki sabah kuşağında sunduğu Yeni Bir Gün programına veda etti.

TV100 ile yollarını ayıran Ebru Baki Halk TV ile anlaşmıştı. İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'den ayrılması ile sabah kuşağı programına gelen Gözde Şeker, bugün yayında programına veda etti.

Kendisinin kısa bir süre izin istediğini yüzüğünü göstererek hayatında yeni bir heyecan olduğu bilgisini veren Gözde Şeker, sabah yayınında izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.

Halk TV İzleyicilerine kısa bir süre veda eden Gözde Şeker, Halk TV'de farklı bir programla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Gözde Şeker sosyal medya hesabından da izleyicileri ile şu mesajı mesajı paylaştı:

Gösterdiğiniz tevveccüh ve sevgiye bir kez daha teşekkür ederim. Yayında da söylediğim gibi şimdi önümde güzel bir heyecan var.

Ona odaklanmak istiyorum.

Sevgili Ebru Baki’ye başarılar diliyorum. Desteğini ve sevgisini hissettiren dostlara ve kıymetli izleyiciye sonsuz minnet ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere"

Gözde Şeker'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi. İzleyiciler Şeker'in ayrılmasından memnun olmazken "Görev geldiğinde her zaman dimdik duran; enerjisi, zarafeti ve profesyonelliğiyle her yayında parlayan o güçlü kadına… Mesleğinde olduğu gibi, kalbinde de bambaşka bir yolculuğa çıkıyorsun şimdi. Azmin, disiplini ve içtenliğinle hem ekranda hem hayatta ışık saçıyorsun.

Yeni hayatın; sevgiyle, huzurla ve başarılarınla taçlansın", "2 senedir falan fark yarattınız. Asaletinle konuya hakimiyetinle. Bilgiyi duru bir şekilde aktarmanızla" gibi mesajlar paylaştı.

Gözde Şeker'in vedasında parmağındaki tek taşı göstermesi de evlilik hazırlığında olduğunu gösterdi. Sevilen sunucu evlilik ile ilgili kararı ile ilgili de izleyicilerden tebrik measajları aldı.