Halka ‘tutulma’ uyarısı: Su, yiyecek ve yakıt stoklayın

ABD'nin Ohio eyaletinde 8 Nisan'da gerçekleşecek tam tutulma öncesi bölgeye ziyaretçi akını bekleniyor.

Lorain Vilayeti Acil Durum Yönetim Merkezi (EMA), tutulma gözlemcileri ve yerel halka su, yiyecek ve yakıt stoklamaları için uyarıda bulundu.

NASA, ARADAKİ FARKI AÇIKLADI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), konuyla ilişkin bir açıklama yaparak, tutulmanın tam olarak nasıl gerçekleştiğine ve bir önceki tutulma ile arasındaki farklara değindi:

NASA'nın bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"2017'de Güneş, 'solar minimumuna' yaklaşıyordu. Tam tutulmayı izleyenler nefes kesen olayı gözlemleyebiliyordu. Ancak Güneş o gün sakin olduğu için atmosferine akan ışık hüzmeleri, yıldızın sadece ekvatoral bölgeleriyle sınırlıydı. Güneş, solar minimum sırasında manyetik olarak daha simetriktir ve bu da daha sade bir görünüme neden olur...

2024 yılındaki tutulma sırasında Güneş, manyetik alanın daha çok karmakarışık bir saç yumağına benzediği solar maksimumda veya maksimum yakınında olacak. Işık hüzmeleri muhtemelen ayla boyunca görülebilecek. Buna ek olarak, izleyicilerin Güneş'ten çıkan parlak, pembe bukleler veya halkalar olarak görünen prominansları görme şansı da daha yüksek olacak."

'KORONAL KÜTLE ATIMI' GÖZLEMLENEBİLİR

Uzmanlara göre tutulma Kanada'dan Meksika'ya kadar görünebilir olacak.

Dünya'ya yörünge konumu nedeniyle Ay'ın daha yakın olması, Güneş'in aylasını daha fazla insanın görebileceği anlamına geliyor.

Tam güneş tutulmasının görülebileceği alan, 2017 yılındakine göre daha geniş olacak.

NASA, "Talihli bir zamanlamayla, tutulma sırasında büyük bir güneş patlaması olan koronal kütle atımını görme şansı bile olabilir" diye ekledi.

YETKİLİLER ENDİŞELİ

Öte yandan, tutulma sırasında oluşabilecek bir takım güvenlik sorunlarına ilişkin endişeler de yetkililerce dile getirildi.

Tutulmanın oluşacağı yol boyunca bulunan bölgelerde yaşanacak büyük bir turist akını sonrası trafik ve kaynak sorunu gerçekleşebileceği kaydediliyor.

Lorain Vilayeti yetkilileri, gıda ve diğer malzemelere erişimde zorluk yaşanabileceği, hastane ve benzin istasyonları gibi hizmetlerde bekleme süresinin artabileceği konularında uyarılarda bulundu.

Ayrıca aşırı yüklenme nedeniyle bölgedeki cep telefonu sinyallerinin bozulabileceği belirtiliyor.