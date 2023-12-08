Halkbank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde. Brezilya takımını devirdi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

KAYNAK: AA
Halkbank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde. Brezilya takımını devirdi

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda yer alan başkent ekibi, Sada'yı 26-24, 25-18 ve 28-26 set sonuçlarıyla mağlup etti.

Halkbank, bu galibiyetle B Grubu'nu Japonya'dan Suntory Sunbirds takımının ardından ikinci sırada tamamladı ve yarı finalde mücadele edecek 4 takım arasında yer almayı başardı.

Mavi-beyazlı ekibin yarı finaldeki rakibi A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan ekip olacak.

A Grubu'ndaki son karşılaşma bugün Ahmedabad Defenders ile Sir Sicoma Perugia arasında oynanacak.

Şampiyonada A Grubu'nda Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor.

Organizasyonda yarı final maçları yarın, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

Salon: Koramangala

Hakemler: Andrea Pucher (İtalya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Halkbank: Mert Matic, Micah Ma’a, Gordon Perrin, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth (Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi, Mirza Lagumdzija)

Sada Cruzeiro: Nicolas Uriarte, Miguel Lopez, Lucas Saatkamp, Wallace da Souza, Rodrigo Souza, Clednilson Souza (Alexandre Figueiredo, Otavio Rodrigues)

Setler: 26-24, 25-18, 28-26

Süre: 87 dakika (28, 25, 34)

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