Halkbank final kovalıyor. Temsilcimiz Polonya'da tur peşinde

Editör: Hamza Özalkuş

Ankara'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybederek tur şansını zora sokan temsilcimiz Halkbank, Polonya'da Jastrzebski Wegiel ile oynayacak.

Halkbank'ın alacağı 3-0 ya da 3-1'lik galibiyetler turu altın sete taşıyacak.

Temsilcimiz, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk kupasını kazandırmak istiyor.

9 YIL ÖNCE KARŞILAŞMIŞLARDI

Halkbank 9 yıl önce yine şampiyonlar ligi yarı finalinde Jastrzebski Wegiel ile karşılaşmış ve turu geçmeyi başarmıştı.

Zdroj kentindeki 3 bin kişilik Widowiskova Salonu’nun oynanacak karşılaşma saat 21.30’dan itibaren TRT SPOR YILDIZ'dan canlı yayınlanacak.