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Halkbank final kovalıyor. Temsilcimiz Polonya'da tur peşinde

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Halkbank, deplasmanda Jastrzebski Wegiel ile karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:25
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Halkbank finale çıkmak istiyor

Halkbank final kovalıyor. Temsilcimiz Polonya'da tur peşinde
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Editör: Hamza Özalkuş
Ankara'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybederek tur şansını zora sokan temsilcimiz Halkbank, Polonya'da Jastrzebski Wegiel ile oynayacak.

Halkbank'ın alacağı 3-0 ya da 3-1'lik galibiyetler turu altın sete taşıyacak.

Temsilcimiz, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk kupasını kazandırmak istiyor.

9 YIL ÖNCE KARŞILAŞMIŞLARDI
Halkbank 9 yıl önce yine şampiyonlar ligi yarı finalinde Jastrzebski Wegiel ile karşılaşmış ve turu geçmeyi başarmıştı.
Zdroj kentindeki 3 bin kişilik Widowiskova Salonu’nun oynanacak karşılaşma saat 21.30’dan itibaren TRT SPOR YILDIZ'dan canlı yayınlanacak.

 

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