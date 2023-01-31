31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü şarkıcının Melek Mızrak Subaşı tepkisi: Nankörler...

Ünlü şarkıcının Melek Mızrak Subaşı tepkisi: Nankörler...

Başarılarının yanı sıra güzelliği ile de şu sıralar çok popüler olan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, bu kez de Haluk Levent'in sözleriyle gündeme geldi. Şarkıcının çıkışı herkesi güldürdü.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:58
Takip Et

Haluk Levent'in Bilecik Belediyesi Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı paylaşımı gülümsetti

Ünlü şarkıcının Melek Mızrak Subaşı tepkisi: Nankörler...
+
Aa
-

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimde, Millet İttifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14 oy alarak Bilecik Belediyesi Başkan Vekili seçilmişti.

BAŞARISI VE GÜZELLİĞİ İLE GÜNDEM OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik ve Bozüyük ilçelerinde çeşitli ziyaretler ve açılışlara katılmış ve bu çerçevede ziyaret ettiği Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile çıkan fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

Çoğu kullanıcı Subaşı'nı Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetti. Subaşı gündemine Haluk Levent de tepkisiz kalamadı.

Sosyal medyada eski halini paylaşan Haluk Levent "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" diyerek takipçilerini güldürdü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
7
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.