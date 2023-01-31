Ünlü şarkıcının Melek Mızrak Subaşı tepkisi: Nankörler...

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimde, Millet İttifakı adayı Melek Mızrak Subaşı 14 oy alarak Bilecik Belediyesi Başkan Vekili seçilmişti.

BAŞARISI VE GÜZELLİĞİ İLE GÜNDEM OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik ve Bozüyük ilçelerinde çeşitli ziyaretler ve açılışlara katılmış ve bu çerçevede ziyaret ettiği Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile çıkan fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

Çoğu kullanıcı Subaşı'nı Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetti. Subaşı gündemine Haluk Levent de tepkisiz kalamadı.

Sosyal medyada eski halini paylaşan Haluk Levent "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" diyerek takipçilerini güldürdü.