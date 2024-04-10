Hamas lideri Haniye'nin 3 oğlu ve torunları İsrail saldırısında öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şati Kampı'na düzenlediği bombalı saldırıda, Hamas'ın Lideri İsmail Haniye'nin 3 çocuğu, 3 torunu bazı akrabaları hayatını kaybetti.

Saldırıda Heniye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

SALDIRI BÖLGESİNDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

İsrail'in aracı havadan vurduğu bölgede derin bir çukur oluştuğu görüldü.

ÖLEN OĞULLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hamas lideri Haniye'nin çocukları ve torunlarının ölüm haberini ise Katar'ın Doha kentindeyken aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ ETKİLEMEYECEK"

Haniye, yaptığı ilk açıklamada çocuklarının ölümünün ateşkes görüşmelerini etkilemeyeceğini belirtti.