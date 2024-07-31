Hamas liderinin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hamas liderinin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'daki konutuna düzenlenen bir terör saldırısında öldürüldüğü haberi gündeme bomba gibi düşünce Dışişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı.

İran devlet televizyonu Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğünü aktardı.

Tahran'da bir suikast ile öldürüldüğü belirtilen Heniyye'nin suikast sırasında yanında bir de korumasının olduğunu ve korumasının da Heniyye ile öldürüldüğü kaydedildi.

Suikast ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanacağının altı çizilirken, Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitmişti." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı Heniyye'nin suikastinin ardından bu durumu "Alçakça bir suikast" olarak yorumladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.

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