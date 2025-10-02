Hamas Trump'ın teklifini reddetti!

ABD'nin yeni ateşkes planını kabul etmediğini ifade eden Hamas'ın Gazze'deki askeri kanadının başkanıyla temas kurdu. İzzeddin el-Haddad'ın, Hamas'ın kabul edip etmemesine bakmaksızın, planın Hamas'ı bitirmek için tasarlandığına inandığı ve bu nedenle savaşmaya kararlı olduğu düşünülüyor.

BBC'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail tarafından da kabul edilen, savaşı sona erdirmek için hazırladığı 20 maddelik çerçeve, Hamas'ın silahsızlanmasını ve Gazze'nin yönetiminde bundan sonra hiçbir rolünün olmamasını öngörüyor.

Hamas'ın Katar'daki bazı siyasi liderlerinin, bazı ayarlamalar yaparak bunu kabul etmeye açık oldukları düşünülüyor; ancak grubun elindeki rehineler üzerinde kontrolleri olmadığı için etkilerinin sınırlı olduğu düşünülüyor.

Silahlı grubun Filistin topraklarında halen 48 rehine tuttuğu, bunlardan sadece 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.

Hamas'taki bazı kesimler için bir diğer engel ise, planın ateşkesin ilk 72 saati içinde tüm rehineleri teslim etmeyi gerektirmesi; bu da ellerindeki tek pazarlık kozunu vermeleri anlamına geliyor.

Trump'ın İsrail'in şartlara uyacağını garanti etmesine rağmen, İsrail'in rehineleri aldıktan sonra askeri operasyonlarına yeniden başlamayacağına dair grup içinde bir güven eksikliği var. Özellikle İsrail'in geçen ay ABD'ye meydan okuyarak Doha'da Hamas liderliğini hava saldırısıyla öldürmeye çalışmasının ardından.