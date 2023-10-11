Hamas'ın askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı

Hamas 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırı başlattı. İsrail’de buna büyük bir güçle karşılık verdi. Bölgede çatışmalar sürerken yeni görüntülerde gelmeye devam ediyor.

Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı.Kassam Tugayları, İsrail'e ait Nahal Oz askeri bölgesine düzenlediği operasyonun görüntülerini paylaştı.

ASKERİ TESİSE BASKIN

Operasyonun ilk anlarında kaydedilen bir görüntüde Hamas güçlerinin sızdıkları askeri alanda araç içerisindeki personelleri öldürdüğü anlar yer alıyor.

Personelleri öldüren militanların daha sonra kışlanın iç kısımlarına doğru hareket ettiği görülüyor. Operasyon sonrasında esir aldıkları İsrailli askerleri araçlarla Gazze'ye taşıdıkları da iddia edildi.

Hem İsrail hem de Filistin de çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 169 olduğunu duyurdu.