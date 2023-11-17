HAMAS'tan İslam ülkelerine çağrı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Hamas'ın uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu ve verdiği mücadeleyle de stratejik dönüşümlere kapı açtığını" söyledi. Heniyye, İslam ülkelerine de seslenerek İsrail'e baskı uygulanması konusunda çağrı yaptı.

Heniyye yayımladığı video kaydında, Gazze'de devam eden çatışmalar ve Birlemiş Milletler (BM) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi'nde alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

"Direniş, İsrail'le stratejik bir mücadele veriyor ve bundan ancak zaferle çıkacak" ifadesini kullanan Heniyye, şöyledevam etti:

"İsrail bu savaşın uzun soluklu olmasını istiyorsa, bizim soluğumuz onunkinden uzun olacaktır. Direniş bu savaşta son sözü söyleyen taraf olacak ve dünya, Kassam Tugayları ile direniş güçlerinin, 18 yıl önce olduğu gibi işgalciyi Gazze'de yeneceğini görecek."

ARAP ZİRVESİ'NDE ALINAN KARARLAR

İslam ülkelerine seslenen Heniyye, şunları kaydetti:

"Gazze, 100 yıldan bu yana İslam aleminde görülmemiş bir örneklik teşkil etti. Ablukaya ve sıkıntılara rağmen, Gazze, stratejik dönüşümlerin kapısını açtı ve tarih yazdı. Siyonist projenin temellerine büyük darbe vurdu."

Heniyye konuşmasında, 11 Kasım'da Riyad'da yapılan (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesine de değindi ve bu zirvede alınan "çatışmaların durması, yardımların Gazze'ye girişi, kutsal mekanların korunması ve Filistin halkının bağımsızlık ve dönüş hakkının tanınması" gibi kararların uygulanması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin dün (16 Kasım) Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi"ni talep eden kararına da değinen Heniyye, saldırıların durması, sınır kapılarının açılması, ablukanın nihai olarak kaldırılması ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması konusunda İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini söyledi.